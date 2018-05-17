Барселона, Испания, 17 мая, 2018, 13:31 — ИА Регнум. 17 мая каталонский политик Ким Торра вступил в должность главы правительства Каталонии. Церемония инаугурации была сдержанной и короткой, пишет испанская газета ABC.

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В малом зале Дворца правительства Каталонии был вывешен только каталонский флаг. Новый председатель Женералитета в своей речи избегал упоминания каталонской республики и использовал формулу, произнесенную его предшественником на посту Карлесом Пучдемоном.

«Обещаю верно исполнять обязанности председателя Женералитета, с преданностью народу Каталонии представляя каталонский парламент», — сказал Торра на церемонии.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатура Торры, предложенная находящимся в Берлине Пучдемоном, была одобрена парламентом автономии 14 мая.