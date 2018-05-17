Санкт-Петербург, 17 мая, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Пассажирский Airbus А-320 пока не будет совершать рейсы по России. Борт от полётов отстранён из-за повреждений, полученных в результате удара молнии.

John Fowler Удар молнии

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Молния попала в самолёт, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, накануне, 16 мая, при заходе на посадку в «Пулково». По данным источника в авиадиспетчерских службах, экипажу лайнера удалось благополучно посадить самолёт, пишет «Интерфакс». Следы от атмосферного электричества остались на фюзеляже лайнера. Теперь специалистам предстоит установить степень повреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года во время взлёта молния попала в самолёт «Боинг 777−300» голландской авиакомпании KLM. Борт следовал из Амстердама в Лиму. Однако это не помешало лайнеру совершить 11-часовой перелёт через Атлантику и благополучно приземлиться в аэропорту столицы Перу.