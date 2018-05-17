Томск, 17 мая, 2018, 13:17 — ИА Регнум. В Центре вспомогательных репродуктивных технологий Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) в год будут проходить до 2 тысяч лечебных программ экстракорпорального оплодотворения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Ssmu.ru В Центре вспомогательных репродуктивных технологий СибГМУ работают специалисты в области репродуктологии, доктора и кандидаты медицинских наук

Центр, открытый в апреле 2018 года в Томске, является крупнейшим в регионе, оснащён высокотехнологичным оборудованием в области эмбриологии и генетики и предоставляет полный спектр услуг по диагностике и лечению проблем, связанных с репродуктивной функцией, в том числе и в рамках обязательного медицинского страхования.

«В рамках государственной политики по демографии всё, что касается увеличения численности населения, является ключевым фактором. Если ещё несколько лет назад ЭКО воспринималось как что-то необычное, то сейчас мы имеем одну из самых высоких цифр в стране по эффективности этой процедуры. Ежегодно растет количество квот на ЭКО, и такие центры, безусловно, являются востребованными. Здесь уникальная команда специалистов, чётко продумана логистика движения пациентов и установлено самое современное оборудование. И, главное, это центр полного цикла — от первого обращения до сопровождения родившихся детей», — прокомментировал заместитель губернатора Томской области по социальной политике Иван Деев.

По словам ректора СибГМУ Ольги Кобяковой, в Центре репродуктивных технологий удалось объединить уникальных специалистов, передовые медицинские технологии и научные разработки:

«Центр репродуктивных технологий СибГМУ — единственный в Сибири, предлагающий преимплантационное генетическое тестирование эмбриона, что повышает шансы наступления беременности до 74 процентов. Как опорный университет региона, одной из своих задач мы видим вклад в улучшение репродуктивного здоровья жителей Томской области».

В пресс-службе СибГМУ рассказали, что для пациентов организован полный комплекс медицинской помощи, в том числе наблюдение акушером-гинекологом будущей мамы, сопровождение беременности, консультации узких специалистов (эмбриологов, неврологов, урологов, эндокринологов, гинекологов и других), УЗИ, необходимые анализы, послеродовое наблюдение и так далее. Каждого пациента на протяжении всего времени обращения в центр курирует личный врач. Также для пациентов созданы комфортные условия. Это касается и палат, оснащённых Wi-Fi, телевизором, сейфом, предметами личной гигиены.

Работают в центре специалисты в области репродуктологии, доктора и кандидаты медицинских наук. Возглавляет его кандидат медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии СибГМУ, член Европейского общества репродукции человека и эмбриологии и Американского общества репродуктивной медицины Жанна Гайфулина.

«Врачи используют в своей работе последние научные достижения для лечения самых сложных форм женского и мужского бесплодия. Специалисты проходили обучение в ведущих клиниках Израиля, США, Германии, Чехии, Великобритании, Испании, являются действительными членами российских, европейских и американских медицинских ассоциаций», — уточнили в пресс-службе вуза.

Справка СибГМУ: впервые процедуру ЭКО в клиниках начали проводить в 2011 году на базе отделения репродуктивных технологий. Тогда ежегодно проводилось только 100 циклов. На сегодняшний день на счету команды врачей уже более 2 тысяч рождённых детей, а отделение выросло в полноценный центр. Эффективность программ ЭКО соответствует мировым стандартам. Основным принципом при взаимодействии с пациентом специалисты центра считают индивидуальный подход.