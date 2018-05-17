Киев, 17 мая, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Без повышения цен на проезд в Киеве невозможно будет поддерживать на должном уровне работу общественного транспорта, заявил мэр города ВиталийКличко, сообщает 17 мая УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кличко

По его словам, киевская администрация была «вынуждена» повысить тарифы на проезд в общественном транспорте, потому что себестоимость проезда гораздо выше, чем цены на билет. Кличко отметил, что у города не хватает водителей, поскольку зарплаты низкие, поэтому за все расплачиваться будут жители Киева.

Читайте также: Жители Киева хотят запретить Кличко повышать цены на проезд

Напомним, ранее цены на проезд в Киеве поднялись до 8 гривен (19 рублей) с 4−5 гривен (10−12 рублей). Жители столицы выступили против, оформив соответствующую электронную петицию на сайте администрации.