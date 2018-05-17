Ярославль, 17 мая, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области взыскал с жителей Ярославской области и местных властей в первом квартале 2018 года 73 млн рублей долгов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

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45 млн удалось взыскать с органов местного самоуправления, которые регулярно не платят взносы в фонд за жилье муниципального фонда. Наиболее остро эта проблема стоит в Рыбинске. Еще 28 млн заплатили граждане — собственники жилых помещений. В основном долги гасятся в результате претензионной работы, но в ряде случаев фонд обращается и в суд.

В 2018 году за счет сборов на капремонт планируется провести работы на 700 многоквартирных домах Ярославской области.