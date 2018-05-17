Киев, 17 мая, 2018, 13:00 — ИА Регнум. На Украине продолжается масштабная забастовка железнодорожников «Укрзализныци», начатая еще 14 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

makamuki0 Железнодорожные пути

Напомним, что забастовка «итальянского типа» — работники депо осматривают локомотивы на соответствие требованиям безопасности и не выпускают их на линию.

Председатель профсоюза машинистов Кременчуга Сергей Москалец заявлял прессе, что акция всеукраинская и в ней планируют принять участие восемь локомотивных депо из разных городов Украины. Железнодорожники выдвигают четыре основных требования: поднятие заработной платы работникам до европейского уровня, порядка 1 тыс. евро в месяц; возвращение железнодорожникам возможности выхода на пенсию по выслуге лет (которую ранее отменила Верховная рада); приведение подвижного состава в соответствие с техническими условиями эксплуатации; отставка нынешнего правления ПАО «Укрзализныця».

Организаторы заявляли, что акция бессрочная и будет продолжаться, пока к железнодорожникам не придут на переговоры представители соответствующих органов.

В руководстве «Укрзализныци» утверждают, что не получали никаких официальных требований от участников протестных акций, но факт забастовок подтверждают.

Бизнес, в свою очередь, считает потери. Как заявил в ходе одного из мероприятий глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, только за один день предприятия города Кривой Рог (крупный промышленный центр в Днепропетровской области) потеряли $2,5 млн. экспортной выручки.

«Это очень много, это треть суточного производства», — сказал Беленький.

Далее ситуация будет только ухудшаться — предприятия вынуждены снизить производство и вывести в простой часть сотрудников, сократятся поступления в бюджеты разных уровней, недопоступление валютной выручки ударит по курсу гривны.

На крупнейшем на Украине меткомбинате «ArcelorMittal Кривой Рог» из-за забастовки сейчас не функционируют ряд основных цехов, и при ухудшении ситуации предприятие может полностью остановиться, а городу грозит техногенная катастрофа.

«На данный момент на предприятии задействованы только 14 тепловозов из 92, поэтому парализована вся технологическая цепочка. Полностью остановлены подразделения горного департамента, агломерационные цеха, все доменные печи (кроме шестой), весь сталеплавильный и прокатный переделы… Есть реальная угроза взрывов газопроводов вследствие перепадов давления, что может привести к техногенной катастрофе в масштабах не только комбината, но и города», — отметили в компании.

В правительстве Украины ситуацию с забастовкой железнодорожников пока не комментировали, президент Петр Порошенко пока что также молчит.