Москва, 17 мая, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Законопроект об ответных мерах на санкции США и других стран Госдума намерена обсудить в третьем чтении на следующей неделе, внесенные поправки снимают существовавшие ранее вопросы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам Совета Думы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Нормы стали универсальными, они дают полномочия президенту и правительству на принятие решений в ответ на недружественные действия США и других стран, и мы считаем, что данный законопроект стал лучше, более того его поддерживают и представители деловых объединений, и экспертного сообщества. Поправки, которые сегодня были внесены, снимают вопросы ранее существовавшие к законопроекту. Мы планируем на следующей неделе рассмотреть его в третьем чтении», — заявил Володин.

Ранее Госдума приняла решение по просьбе РСПП отложить обсуждение законопроекта о введении уголовной ответственности за исполнение санкций, а также за пособничество во введении антироссийских мер.