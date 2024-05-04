Москва, 17 мая, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Все-таки сработал старый закон — на рынке нефти ценовую политику определяет Саудовская Аравия. Во всяком случае, пока определяет. Апрельские разговоры саудовских чиновников, когда нефть была около $70., о желательности $80, реализовались к середине мая. 17 мая фючерс Brent вышел на новый максимум года — $79.50, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Главным фактором скачка к $80 стало решение американской администрации выйти из иранской ядерной сделки и ввести новые санкции против Ирана. По различным оценкам, мировой рынок из-за этих санкций потеряет около 1 млн баррелей иранской нефти. Игроки уже заложили в цены это событие», — отметил эксперт.

Плюс еще осложнение военно-политической ситуации на Ближнем Востоке, потенциальные конфликты Израиля, США с Ираном увеличивают премию за риск до 15 долл., а может быть и еще больше. Поэтому цены практически непрерывно идут вверх.

По его мнению, пока главным корректирующим фактором остается рост добычи нефти в США. Американцы уже добывают больше Саудовской Аравии, согласно последним данным добыча нефти превысила 10.7 млн баррелей в сутки.

«Последний отчет ОПЕК показал, что желание выполнять соглашения по сокращению добычи выполняются на 170%. Естественно, после этого у игроков на понижение нефти шансов остается мало, тут еще и запасы нефти в США неожиданно снизились почти на 2 млн баррелей. До $80 остается один рывок. Судя по всему, рынок его скоро сделает», — считает Богданов.

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