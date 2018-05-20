Токио, 20 мая, 2018, 13:27 — ИА Регнум. В преддверии визита японского премьер-министра в Москву Токио совершил сомнительный шаг, явно далекий от подарка, который в японской традиции гость дарит принимающей стороне. Решение разместить у себя два американских комплекса ПРО Япония приняла еще в конце прошлого года, однако, по прошедшей сейчас информации, комплексы могут быть установлены уже в ближайшее время. На каком фоне делается этот ход, пишет обозреватель, доктор исторических наук ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По словам официального Токио, двух наземных установок Aegis Ashore достаточно для защиты всей страны от баллистических ракет КНДР, однако предназначение этих систем шире: в сущности, они представляют собой элементы американской глобальной системы ПРО. Задача этой системы — обезоружить страны, которые новая военная доктрина объявляет противниками. Система лишает РФ и КНР возможности нанести ответный удар в случае военного конфликта с использованием ракетно-ядерного оружия. Сергей Лавров по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно говорил:

«Планы развертывания глобальной ПРО напрямую затрагивают безопасность России. Мы договорились этот диалог продолжать, конструктивно и внимательно слушать друг друга».

И тем не менее в Японии полагают, что расположение Токио для Москвы окажется важнее.

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