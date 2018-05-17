Москва, 17 мая, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Госдума во втором чтении приняла законопроект об ответных мерах на санкции США, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая. Полномочия правительства РФ существенно расширены.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять

Правительство по согласованию с президентом РФ сможет прекращать или приостанавливать международное сотрудничество с государствами, которые ввели и поддержали антироссийские санкции, организациями, находящимися под их юрисдикцией, а также компаниями, контролируемыми такими организациями, «в отраслях в соответствии с решением президента». Контрсанкции могут быть введены также в отношении должностных лиц и граждан из недружественных стран, причастных к антироссийских санкциям.

Правительству по решению президента предоставляется право вводить различные меры противодействия, которые при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах.

Снова возникла дискуссии вокруг лекарств и медицинской техники: далеко не всегда аналоги — это то же оригинальное лекарство и медицинское оборудование.

«Все действия правительства, которые были направлены на импортозамещение… не стреляли в ногу и не приносили ущерб. Закон не ущемляет ни прав, ни свобод, ни развития бизнеса в России», — отметил глава комитета Госдумы по экономполитике Сергей Жигарев (ЛДПР).

Запрет или ограничения могут быть введены на ввоз в РФ продукции и сырья из таких недружественных стран, либо произведенного организациями, находящимися в юрисдикции этих стран, и контролируемыми ими компаниями. Вывоз из РФ продукции и сырья гражданами и организациями из недружественных стран и контролируемыми ими компаниями также может быть запрещен или ограничен. Причем перечни продукции и сырья, ввоз или вывоз которых будет запрещен или ограничен, определит правительство.

Находящимися под юрисдикцией недружественных стран организациям и контролируемым ими компаниям могут запретить выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, нужд госкорпораций, госкомпаний, субъектов естественных монополий и других юрлиц. Перечень таких работ и услуг также определит правительство. Станет возможным и введение запрета на участие таких организаций и граждан из недружественных стран в приватизации государственного и муниципального имущества, а также на выполнение (оказание) ими работ (услуг) по организации от имени РФ продажи федерального имущества.

Документ разрешает вводить и иные меры в соответствии с решением президента — для оперативной реакции на меняющуюся обстановку. В случае применения недружественными иностранными государствами национального режима, предусмотренного международными договорами, в отношении российских товаров (работ, услуг) или введения изъятий из него, президенту РФ предоставляется право принять решение о применении РФ аналогичных мер.

Госдума приняла решение отложить обсуждение законопроекта о введении уголовной ответственности за соблюдение санкций США и других недружественных стран. Инициатива предусматривала и наказание за пособничество во введении санкций. Максимальное наказание составляло 600 тыс. рублей и тюремный срок до четырех лет.