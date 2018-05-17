Москва, 17 мая, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Поступающие с Украины новости невозможно воспринимать как политические реалии, считают в Госдуме, происходящее там назвали истерией страха, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

«Украина страдает сейчас тем, что называется фобический невроз, если проще — истерия страха. Обычно такое заболевание возникает в подростковом возрасте на фоне гормональных бурь, и это именно то состояние, в котором застряла современная Украина, основательно утомив и себя, и значительную часть мира своим затянувшимся буйным, безбашенным пубертатом», — заявила в ходе заседания Госдумы депутат Елена Ямпольская («Единая Россия»).

По ее мнению, «ничем кроме гормонального всплеска невозможно объяснить аресты и обыски в «РИА Новости Украина», совпавшие по времени с подготовкой торжественного открытия Крымского моста».

Госдума приняла заявление в связи с обысками в СМИ. В Киеве 15 мая 2018 года сотрудниками Службы безопасности Украины были совершены обыски в офисе «РИА Новости Украина» и произведено задержание журналиста Кирилла Вышинского.