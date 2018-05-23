Москва, 24 мая, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 24 мая, в ряде стран отмечают День славянской письменности и культуры, приуроченный ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

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Около 863 года братья Константин (Кирилл) и Мефодий из Солуни по приказу византийского императора Михаила III упорядочили письменность для старославянского языка. Они существенно изменили греческую азбуку, чтобы более точно передать славянскую звуковую систему, и перевели богослужебные книги на славянский язык. Тем самым были заложены основы славянской письменности и культуры.

В конце IX века братьев признали святыми. После этого в Болгарии появилась церковная традиция отмечать 11 мая День святых Кирилла и Мефодия, которая вскоре распространилась и на другие славянские народы.

В эпоху болгарского Возрождения в стране учредили еще один праздник, имеющий отношение к солунским братьям, — День славянской азбуки. С введением в Болгарии григорианского календаря в 1916 году церковный и светский праздник объединили в один и стали отмечать 24 мая.

Из Болгарии День славянской азбуки постепенно пришёл в Россию и другие славянские страны. В 1985 году в СССР, когда отмечалось 1100-летие представления Мефодия, 24 мая объявили Днём славянской письменности и культуры. В 1991 году Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление о ежегодном проведении этого праздника. Столицей празднования каждый год становился новый населенный пункт России. Такая традиция существовала до 2010 года. После этого столицей Дней славянской письменности стала Москва.

Сейчас в День славянской письменности и культуры проводятся различные церковные мероприятия: посвященные святым Кириллу и Мефодию богослужения в Успенском соборе Кремля и других храмах России, крестные ходы, детские паломнические миссии по монастырям России, научно-практические конференции, выставки и концерты. С 1991 года в рамках празднования проходит ежегодная духовно-культурная экспедиция «Славянский ход» по городам России.