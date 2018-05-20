Тель-Авив, Израиль, 20 мая, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Почему неверно истолкованная роль России в примирении ближневосточного конфликта может послужить причиной поспешных и ошибочных выводов, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Израиля

Отношения Израиля со своими соседями по региону — это не раз и навсегда заданная константа, и привычно именовать их «арабо-израильским» конфликтом — это уже само по себе ошибочно. Сейчас, например, основной источник конфликта — это отношения Израиля с Ираном, а вовсе не с арабским миром. История вопроса ясно показывает наличие религиозной подоплеки в действиях как одной, так и другой стороны противостояния. А значит, эта ситуация пока что решения не имеет. Не может она быть решена военным путем — ни Иран, ни Израиль не могут нанести противнику неприемлемый ущерб или оккупировать его территорию.

Мирные же переговоры упираются в нежелание оппонентов говорить о приемлемых границах. Израиля «просто не должно быть как такового» по мнению его противников из числа соседей по региону. «Право Израиля на священную землю предков свято», — по мнению самого Израиля. В такой ситуации лучшее, что может сделать Россия — сосредоточится на решении задач, связанных с уничтожением ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не занимать чью-либо сторону в конфликте, рационального решения которого пока не просматривается.

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