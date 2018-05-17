Воронеж, 17 мая, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Арнольд Шварценеггер стал героем мема, который получил большую популярность среди жителей Воронежа, в его основу лёг протест против высоких цен на бензин, об этом 17 мая сообщило издание «Блокнот Воронеж».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ойл

Мем представляет собой коллаж из фильмов Шварценеггера. Согласно сюжету, когда актер подъезжает к заправочной станции и видит цены на бензин, он из образа Терминатора на мотоцикле переходит в образ велосипедиста.

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Напомним, в апреле 2018 года бензин в Воронежской области сильно подорожал, цены продолжают оставаться на высоком уровне. Согласно опросу, который провёл один местный портал, 50% автовладельцев готовы из-за этого пересесть с автомобиля на велосипед.