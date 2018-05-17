Ростов-на-Дону, 17 мая, 2018, 10:55 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону пострадавшие от крупного пожара в центре города в августе 2017 года до 21 августа получат средства на приобретение нового жилья. Об этом сообщает 17 мая пресс-служба городской администрации.

Алексей Протопопов. Погорельцы. 1883

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал глава городской администрации Виталий Кушнарев. Управление процессом выплат возложено на департамент координации строительства и перспективного строительства Ростова-на-Дону, добавили в пресс-службе. В настоящее время завершено рассмотрение 197 семей, пострадавших от пожара.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа 2017 года в Ростове-на-Дону на Театральном спуске практически полностью выгорел целый жилой квартал. Пострадали 215 домохозяйств, из которых 163 восстановлению не подлежат.

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