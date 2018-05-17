Барнаул, 17 мая, 2018, 10:56 — ИА Регнум. На Алтай в середине мая вновь вернулась «зима». Поля покрылись снегом. Неблагоприятные погодные условия ближайших дней — 18 и 19 мая — могут привести к ЧП, предупредили в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, обнародовав штормовое предупреждение гидрометеослужбы.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай накрыло снегом

«В ближайшие двое суток ожидается усиление ветра до 15−20 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 22−27 метров в секунду. Не исключены осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега. Помимо этого местами возможны грозы, град, гололёдные явления. В северных и предгорных районах не исключено появление временного снежного покрова. Напоминаем о необходимости соблюдения мер безопасности в непогоду», — отмечают спасатели.

Напомним, непредсказуемый характер погода начала демонстрировать с марта 2018 года. Вследствие резкого потепления после морозной зимы затопленными талыми водами оказались сотни домов и приусадебных участков, а также десятки мостов и дорог. Ущерб от стихии превысил миллиард рублей.

Но погода продолжает преподносить сюрпризы и в мае: по оперативным данным, только с начала мая по всей территории региона зафиксировано превышение среднемноголетних показателей по выпадению осадков.