Копенгаген, 17 мая, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Голкипера сборной России по хоккею Василия Кошечкина привезли на тележке от раздевалки до льда перед матчем чемпионата мира со Швецией.

Цитата из видео YouTube пользователя Lysenkov TV Император Вася

«Это из-за того, что нам до раздевалки очень далеко. Тяжело ему. Вот и решили его возить. Я такое сам впервые в жизни вижу», — приводит «Р-спорт» слова главного тренера команды Ильи Воробьёва.

Он добавил, что вес вратаря составляет почти 110 кг без амуниции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России проиграла Швеции со счётом 1:3 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира и заняла второе место в группе. В четвертьфинале российская команда сыграет со сборной Канады.

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