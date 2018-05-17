София, 17 мая, 2018, 10:45 — ИА Регнум. Саммит ЕС единогласно поддержал сохранение ядерной сделки с Ираном. Также все 28 стран-членов Евросоюза решили защищать европейские предприятия от действий США.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, пакет предложений по защите европейский компаний, работающих в Иране, сформулирован Еврокомиссией.

Ранее о том, что главы всех 28 стран-членов Евросоюза, собравшиеся на саммите в Софии, поддержали ядерное соглашение с Ираном заявилглава МИД Ирана Джавад Зариф.