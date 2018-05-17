Москва, 17 мая, 2018, 10:43 — ИА Регнум. В России снижается уровень лояльности клиентов банков. Так, если в 2016 году индекс лояльности составлял 43 пункта, то к январю 2018 года он снизился на 14 п. п. Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

Пользуются услугами российских банков восемь из десяти жителей России (83%). Большинство граждан считают своим основным банком Сбербанк (83%). Банк ВТБ является основным для 5% опрошенных, Альфа-Банк — для 2%. Другие банки назвали 5%.

47% граждан РФ с высокой вероятностью намерены рекомендовать банк, в котором они обслуживаются, своим родственникам и знакомым.

Опрос проведен в январе 2018 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статпогрешность не превышает 3,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, процесс оздоровления банковского сектора России продолжается. По данным ЦБ РФ, в 2018 году лишиться лицензий могут порядка 60 банков.

Подробнее: В 2018 году лицензий могут лишиться еще 60 банков