Лояльность клиентов банков России снижается
Москва, 17 мая, 2018, 10:43 — ИА Регнум. В России снижается уровень лояльности клиентов банков. Так, если в 2016 году индекс лояльности составлял 43 пункта, то к январю 2018 года он снизился на 14 п. п. Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Пользуются услугами российских банков восемь из десяти жителей России (83%). Большинство граждан считают своим основным банком Сбербанк (83%). Банк ВТБ является основным для 5% опрошенных, Альфа-Банк — для 2%. Другие банки назвали 5%.
47% граждан РФ с высокой вероятностью намерены рекомендовать банк, в котором они обслуживаются, своим родственникам и знакомым.
Опрос проведен в январе 2018 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статпогрешность не превышает 3,4%.
Читайте также: Действия ЦБ РФ привели банки к кризису доверия — эксперт
Как сообщало ИА REGNUM, процесс оздоровления банковского сектора России продолжается. По данным ЦБ РФ, в 2018 году лишиться лицензий могут порядка 60 банков.
Подробнее: В 2018 году лицензий могут лишиться еще 60 банков