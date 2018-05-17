Ульяновск, 17 мая, 2018, 10:39 — ИА Регнум. В ходе заседания Межведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК) под председательством замглавы Минпромторга России Василия Осьмакова было принято решение поддержать реализацию в Ульяновской области трех инвестиционных проектов в рамках СПИК — два в автомобильной промышленности и один в сельскохозяйственном машиностроении. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Автопром

По словам первого заместителя председателя регионального правительства Андрея Тюрина, для реализации проекта российская компания СОЛЛЕРС и японский автопроизводитель ISUZU создали совместное предприятие (ООО «ИСУЗУ СОЛЛЕРС»), которое займется выводом на рынок нового продукта в сегменте среднетоннажных грузовых автомобилей с высокой степенью локализации. Кроме того, проектом предусмотрено также создание нового высокотехнологичного производственного комплекса на базе индустриального парка УАЗ (Ульяновск) для выпуска перспективных моделей автомобилей под брендами ISUZU и УАЗ.

Общий объем инвестиций в проект превысит 6 млрд рублей. Значительная часть этих средств будет направлена на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также на развитие новых технологий. При реализации проекта планируется обеспечить уровень локализации свыше 80%, включая двигатель, коробку передач, рамы, системы электронного управления двигателем, системы ADAS и другие компоненты. Помимо локализации самих узлов и агрегатов будут использоваться российское литье и материалы.

«В Ульяновской области оказывается всесторонняя поддержка развития автомобильной промышленности, которая является одним из приоритетных направлений в регионе. В 2012 году в области началась сборка коммерческой техники ISUZU. Сегодня предприятие выпускает полную линейку грузовых автомобилей массой от 3 до 33 тонн, модельный ряд насчитывает почти 50 модификаций. Также в регионе стартовало производство автобусов СИМАЗ на шасси ISUZU. Следующий шаг — совместное производство автомобилей брендов УАЗ и ISUZU, что позволит укрепить наши позиции на российском и зарубежном рынках», — подчеркнул губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Как отметил представитель Минпромторга, специнвестконтракты с 2016 года стали ключевым инструментом стимулирования инвестиций в реальное производство.

«Уникальность специнвестконтрактов в том, что эффект от их реализации охватывает все ключевые направления нашей промышленной политики — от стимулирования локализации, технологической модернизации и развития экспорта до импортозамещения, трансфера технологий и создания новых перспективных отраслей», — констатировал Осьмаков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе 2016 года корпорация развития Ульяновской области и АО «ИСУЗУ РУС» (дочернее подразделение японской Isuzu Motors ltd) подписали соглашение, согласно которому компания становится якорным резидентом индустриального парка «УАЗ» в Ульяновске.

Морозов тогда отметил, что регион считает Японию приоритетным партнером и заинтересован в реализации совместных проектов.

Сборочный цех «ИСУЗУ РУС» был открыт на территории автозавода «УАЗ» в Ульяновке в мае 2012 года в рамках совместного предприятия с российской ПАО «СОЛЛЕРС». Грузовые автомобили Isuzu собираются в Ульяновске с использованием как импортных, так и локализованных узлов и компонентов. В январе 2016 года японские акционеры выкупили долю ПАО «СОЛЛЕРС», тем самым подтвердив долгосрочную заинтересованность в российском рынке. Тогда же предприятие приступило к выпуску автомобилей малой и средней тоннажности от 5 до 18 тонн.