Вильнюс, 17 мая, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис сегодня, 17 мая, заявил, что намерения ввести квоты для неквалифицированных рабочих из третьих стран обеспечат то, что Литву не заполонит дешевая рабочая сила. В первую очередь литовские власти беспокоит наплыв в страну трудовых иммигрантов с Украины. О намерениях Литвы премьер заявил в эфире деловой радиостанции Žinių radijas.

Бен Шан. Безработные. 1938

«Мы утвердили определенную стратегию, с помощью которой мы могли бы лучше регулировать иммиграционные процессы с учетом сложившейся ситуации вокруг. Естественно, что потребность в человеческих ресурсах есть, но это касается людей других профессий, которых не хватает в нашей стране. Мы не можем сделать рынок труда открытым и отпустить, чтобы можно было ввозить дешевую рабочую силу», — приводит, в частности, слова премьера литовское агентство BNS.

Он подчеркнул, что квоты будут применяться только в отношении неквалифицированных работников.

«Нельзя заниматься демпингом заработной платы, ввозя дешевую рабочую силу, поскольку в стране есть человеческие ресурсы, которые хотят и могут работать», — сказал премьер.

Конкретные предложения по регулированию трудовых иммиграционных потоков будут выдвинуты до октября 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, департамент миграции Литвы не справляется с потоком заявок от украинских гастарбайтеров. Выдача документов с разрешением на работу запаздывает на несколько месяцев.