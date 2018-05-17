Ярославль, 17 мая, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля игнорирует журналистские запросы о судьбе заменённой серой плитки из зоны ЮНЕСКО. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Замена плитки в Ярославле

Напомним, в июле 2017 года на замену серой плитки на красную пошла шестая часть транша правительства Московской области для благоустройства зоны ЮНЕСКО — 102,5 млн. рублей.

Серую плитку перевезли на базу МУП «Спецавтохозяйство» и мэрия стала собирать заявки на ее получение.

«Часть ее уже направлена на площадь Юности, на территорию областной клинической больницы, к храму Михаила Архангела. Заявки есть на благоустройство парка Победы на Липовой горе, территории у школ № 68, № 28, № 96, детских садов № 77, № 144, № 9, № 35, № 210 и т. д. Всего количество заявок превышает имеющийся объем, поэтому департамент городского хозяйства распределяет заявки по актуальности и первоочередности» — поясняли в сентябре прошлого года в мэрии города.

Мы попытались узнать судьбу серой плитки. Начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Хаджи Бадалов пообещал предоставить информацию, но после этого перестал отвечать на звонки. Десятки пропущенных вызовов заставили обратиться к заместителю мэра Михаилу Кузнецову с просьбой придать ускорение приехавшему из Москвы чиновнику. Но это тоже не помогло — Хаджи Бадалов на связь выходить отказывался и игнорировал обращения в любом виде.

Заместителя в управлении, если верить сайту мэрии, нет. Пресс-секретарь мэра Оксана Камбович тоже не смогла предоставить информацию и помочь связаться с неуловимым Хаджи.

Мы обзвонили несколько детских садов и школ, которые, по данным мэрии, подавали заявку на серую плитку, и в большинстве учреждений нашему корреспонденту пояснили, что они ничего не получали. После этого молчание представителя мэрии Хаджи Бадалова становится понятным. Тем не менее хочется, чтобы жители Ярославля все же имели возможность получать информацию от чиновников через СМИ, как предписывает закон. Мы продолжаем ожидать информацию от мэрии со списком объектов, куда направлена серая плитка.