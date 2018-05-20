Москва, 21 мая, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 21 мая, в России отмечают День полярника. Праздник учредили в 2013 году в знак признания представителей этой профессии и с целью привлечения к работе в Арктике и Антарктике высококвалифицированных кадров.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Полярники

Дату для празднования выбрали не случайно — именно в этот день в 1937 году начала работать первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1» («СП-1»).

Советское руководство приняло решение организовать подобную научную станцию в Арктике в феврале 1936 года. Начальником экспедиции назначили Отто Шмидта, а руководителем станции «СП-1» — Ивана Папанина. Кроме них в состав экспедиции вошли океанолог Пётр Ширшов, геофизик-метеоролог Евгений Фёдоров и радист Эрнст Кренкель. Перед «СП-1» стояли такие задачи, как проведение океанографических, метеорологических и геофизических исследований в интересах освоения Крайнего Севера и развития Северного морского пути.

21 мая 1937 года станция начала свою работу. На дрейфующей льдине «СП-1» проработала 274 дня. За это время дрейф льдов вынес её через пролив между Гренландией и Шпицбергеном в Гренландское море — станция проделала путь в 2050 км. Под влиянием сильных сжатий льдина, на которой находилась станция, неоднократно разламывалась, и экспедицию решили завершить. 19 февраля 1938 года полярников взяли на борт ледоколы «Таймыр» и «Мурман».

За время работы экспедиции исследователи собрали уникальный для того времени научный материал, который впервые в истории позволил получить достоверные данные о природе Северного полюса. Став первой в мире научно-исследовательской дрейфующей станцией, «СП-1» открыла новую эпоху в исследовании Арктики, а результаты ее работы вошли в золотой фонд мировой науки.

Инициатива учредить профессиональный праздник полярников принадлежала спецпредставителю президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артуру Чилингарову. 25 апреля 2013 года в ходе «Прямой линии» вице-президент Ассоциации полярников Санкт-Петербурга Николай Корнилов задал вопрос об учреждении Дня полярника президенту РФ Владимиру Путину. Путин ответил:

«Начинайте отмечать, а мы подпишем».

В честь праздника «Ассоциация полярников» проведет в Москве официальное торжественное мероприятие, на котором выступят государственные и общественные деятели. Откроет празднование Артур Чилингаров. В рамках мероприятия состоится церемония награждения полярников за заслуги в профессиональной деятельности, открытое заседание Совета Ассоциации, а также подведение итогов работы общественных комиссий и проектов ледовой базы АСПОЛ.