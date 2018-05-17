Лондон, 17 мая, 2018, 10:11 — ИА Регнум. В Великобритании ограничат максимальную ставку для игровых автоматах с целью сдерживания проблемы азартных игр в стране, сообщает 17 мая Reuters.

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В настоящее время максимально возможная ставка равна £100, однако законодатели рассчитывают снизить ее до £2.

Напомним, проблема игровых автоматов актуальна для многих государств мира, часть из которых запрещает подобные устройства в общественных местах. Высокая максимальная ставка позволяет проигрывать большое количество финансов за считанные минуты.