Киев от провокаций перешёл к угрозам, не выдержали уже в ОБСЕ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 мая, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Опять санкции: в США готовят очередной пакет антироссийских санкций;
- Немирное урегулирование: координатор ОБСЕ из-за угроз киевских политиков покинул заседание в Минске;
- Мёртвые деревни: ООН озвучила численность населения России к 2050 году;
- Не очень хорошая ситуация: Минэкономразвития снизит прогноз по темпам роста ВВП;
- Ожидания и разочарования: чего ждут от нового правительства граждане.