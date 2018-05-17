Ярославль, 17 мая, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов так и не купил недвижимость в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь главы региона Анастасия Харитонова.

Ярославская областная дума Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

Напомним, этот же вопрос корреспондент ИА REGNUM задавал Дмитрию Миронову на его единственной пресс-конференции 31 января 2018 года. Тогда губернатор отшутился:

«Проживаю я в Ярославле, здесь недалеко, могу вас в гости пригласить. — А квартиру не купили? — Сейчас присматриваюсь, времени нет. Если есть какие-то предложения, давайте. Обязательно это сделаю», — сказал губернатор.

С тех пор прошло почти четыре месяца, но жилье он так и не приобрел.

Такая неспешность дает повод предположить, что Дмитрий Миронов не связывает свои долгосрочные планы на будущее с нашим регионом.

Дмитрий Миронов был назначен исполняющим обязанности губернатора в августе 2016 года и избран на этот пост в сентябре 2017-го.