Балтимор, США, 17 мая, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Смертоносную эпидемию 21 века способен вызвать вирус, передающийся воздушно-капельным путем, убеждены ученые из Школы общественного здравоохранения в Университете Джона Хопкинса. Свои опасения они изложили в специальном докладе, сообщает издание Phys.

geralt Вирус

Таинственный возбудитель американские ученые назвали проблемой «болезни Х». Это вирус, который способен быстро мутировать и хранить свою генетическую информацию не в ДНК, а в РНК. Таким образом, он окажется способным поразить большое число людей еще до того, как они поймут, что нужно обращаться за медицинской помощью.

Ученые отметили, что характерные признаки «болезни Х» могут вызывать коронавирусы, те самые, что вызывают обычную простуду. Однако уровень летальности при заражении инфекцией останется довольно низким, что также не всегда позволит распознавать массовое заражение.

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