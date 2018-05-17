Анкара, 17 мая, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган подверг критике молчание международного сообщества по поводу преступлений в секторе Газа, сообщает 17 мая Geo TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Если замалчивание тирании Израиля будет продолжено, мир быстро окажется втянутым в беспорядок, в котором будет доминировать бандитизм», — подчеркнул лидер Турции во время ужина в Анкаре.

Напомним, 14 мая в ходе массовых беспорядков в секторе Газа израильские военные убили более 60 человек, вышедших на улицы с тем, чтобы сказать нет переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.