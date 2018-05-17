Челябинск, 17 мая, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Челябинскую область охватили пожары. Только за 15 мая в регионе зафиксировали 61 очаг, 48 из которых связано с палом травы, сообщил на своей странице в Facebook областной министр общественной безопасности Евгений Савченко.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Также за 15 мая в 10 муниципалитетах было зафиксировано 12 крупных природных пожаров. 11 из них ликвидировали, один локализовали. К утру 16 мая был потушен крупный пожар в Пластовском районе — на площади 6 тыс. га.

Министр добавил, что погода расслабиться не даёт, а силы реагирования — в режиме повышенной готовности. При этом зачастую поджоги возникают из-за откровенного разгильдяйства граждан, из-за пренебрежения ими мерами безопасности.

«Не играйте с огнём, пожалуйста!» — подчеркнул Евгений Савченко.

Ситуация с природными пожарами сложная и сейчас. Причины тому — сухая и ветреная погода. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве, с начала года зафиксировано 388 возгораний. Огонь повредил более 12 тыс. га. Это на треть больше, чем было к середине мая 2017 года. Тогда в регионе пожары прошли к той же дате 8 тыс. га.

Кроме того, в регионе возросло количество крупных пожаров, когда площадь повреждения превышает 25 га. При этом заместитель губернатора Олег Климов отмечает: все пожары возникли по вине человека.

«Люди пренебрегают запретом на разведение огня, несмотря на то, что с 28 апреля 2018 года по распоряжению губернатора Бориса Дубровского на территории Южного Урала действует особый противопожарный режим, запрещающий посещать леса, тем более разводить там огонь или жечь траву на прилегающих к лесопосадкам территориях», — заявил чиновник.