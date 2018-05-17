Москва, 17 мая, 2018, 09:00 — ИА Регнум. После утренних попыток ослабления рубль перехватил инициативу и перешел в наступление, заметно ускорив подъем 16 мая ближе к концу сессии. По итогам торгов доллар лишился 1%, достигнув области 61,50 руб. Евро просел на 1,3%, опустившись ниже отметки 73 руб. впервые с 9 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«По сути, никаких значимых катализаторов всплеска покупок рубля не наблюдалось. Разве что спекулянты решили прикупить подешевевшую валюту и воспользовались новым рывком котировок нефти вверх. Brent, которая в первой половине дня подавала коррективные сигналы, вернулась выше отметки $79 на сокращении запасов в США по данным минэнерго», — отметил эксперт.

Фундаментальная картина не изменилась — рубль остается слабым и подверженным рискам, в том числе санкционным. В краткосрочной перспективе российская валюта может предпринять новые попытки роста, особенно в паре с евро, но ближе к концу недели шансов на более глубокое восстановление будет все меньше, если, конечно, нефть не рванет выше $80 за баррель.

«В этом случае, несмотря на отвязку от черного золота, рубль не сможет остаться равнодушным. Ближайшая нисходящая цель пары доллар/рубль проходит на отметке 61,30 рубля, которая преграждает путь к 61 рублю», — считает эксперт.

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