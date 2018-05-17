Екатеринбург, 17 мая, 2018, 08:46 — ИА Регнум. В Екатеринбурге усадьбу XIX века на улицах Карла Маркса, д. 4 / Горького, д. 32 продают за один рубль. Такую цену за старинный объект установила администрация Екатеринбурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео YouTube «Ждать нельзя восстановить» — где поставить запятую? пользователя Andrey Shumkov Екатеринбург. Дом Звонарева

Постановление № 996 подписал сити-менеджер Александр Якоб. Документом утверждены условия приватизации этого муниципального имущества. Покупателя определят по конкурсу.

Начальная цена объекта определена в 3 298 001 рублей без учёта НДС. Из них отдельно стоящее здание оценено в один рубль, а всё остальное — это земельный участок.

Желающим приобрести здание придётся внести задаток в размере 659 600,20 рублей.

Отметим, «Дом А.И. Звонарева» был построен во второй половине XIX века. Сейчас здание нуждается в капитальном ремонте. Соответственно, покупателю придётся нести бремя расходов по ремонту и сохранению объекта культурного наследия.