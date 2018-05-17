Вашингтон, 17 мая, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Соединённые Штаты намерены ввести дополнительные санкционные меры против России. Причиной стало предполагаемое нарушение Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Подготовить предложения по ограничительным мерам президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео, сообщает 17 мая Белый дом. Выполнить поручение Помпео должен совместно с министерствами финансов, обороны, торговли, а также с директором национальной разведки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

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Американский лидер должен разработать и внести в конгресс доклад, который будет включать в себя план по введению мер в отношении «конкретных лиц» (в частности ответственных за отдачу приказов по неисполнению договора РСМД или содействовавших этому процессу, а также высокопоставленных членов российского правительства) по причине несоблюдения Россией договора РСМД». Среди возможных мер — блокирование активов в США, запрет на въезд и «любые другие санкции, которые президент сочтет подходящими».

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Напомним, согласно договору, который был подписан между СССР и США в 1987 году и вступил в силу в 1988 году, страны отказываются от использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней и малой дальности.