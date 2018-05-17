Вашингтон, 17 мая, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Призыв президента США Дональда Трампа немедленно утвердить кандидатуру Джины Хаспел на пост главы ЦРУ поддержали члены спецкомитета сената конгресса США по разведке, сообщил главы комитета Ричард Бурр на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В опубликованном Бурром заявлении говорится, что «за» назначение Хаспел проголосовали десять членов комитета, «против» — пять. При этом поддержку будущему главе разведуправления выразили как республиканцы, так и демократы.

Добавим, что назначение Хаспел сопровождается крупным скандалом. Ранее она руководила одной из американских тюрем, в которой, по данным некоторых СМИ, применялись пытки, и будущий руководитель ЦРУ могла об этом знать. Из-за обвинений в свой адрес Хаспел даже планировала снять свою кандидатуру, однако Белый дом отговорил ее от этого шага.

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