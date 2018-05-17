Анкара, 17 мая, 2018, 08:13 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал ООН в связи с событиями в секторе Газа, где за несколько дней жертвами столкновений палестинцев с израильскими военными стали более 60 человек, сообщает агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

В ходе вечерней трапезы во время священного для мусульман поста Рамадан президент Турции заявил, что ООН неспособна решать мировые проблемы. Сама организация «истощена и исчерпана», считает Эрдоган.

В связи с истощением и исчерпанием ООН неспособна решать мировые проблемы. Также он вновь напомнил о политике двойных стандартов, применяемой международным сообществом.

Напомним, 14 мая военные Израиля подавили протест на границе с сектором Газа. Погибли более 60 палестинцев, ранены более 2,8 тыс. человек. Турция в тот же день отозвала своих послов из Израиля и США.

На следующий день МИД Турции потребовал высылки израильского посла. На 18 мая в Анкаре намечен экстренный саммит Организации исламского сотрудничества в связи с событиями в секторе Газа.