Москва, 17 мая, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Москвичи смогут проголосовать на выборах мэра столицы на специально созданных для этого избирательных участках за пределами города. Центральная избирательная комиссия РФ одобрила инициативу Сергея Собянина по возможному созданию таких избирательных участков, сообщает Интрефакс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

Данный проект целесообразным и предложила его провести в качестве эксперимента глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, ЦИК поддержит этот эксперимент, а по итогам проанализирует и подумает, что дальше делать. «Процесс голосования должен быть согласовано на уровне руководителей регионов», — отметила Памфилова.

Также 16 мая принят законопроект, ранее ввнесённый в Мосгордуму мэром Москвы Сергеем Собяниным. Предлагается наделить Мосгоризбирком полномочием по образованию избирательных участков для голосования избирателей по месту их нахождения, за пределами Москвы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Москвы пройдут в 2018 году во втрое воскресенье сентября (9 сентября). Срок полномочий избранного мэра столицы составит пять лет.

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