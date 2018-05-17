Вашингтон, 17 мая, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп должен отказаться стремления добиться полного ядерного разоружения Корейского полуострова, сосредоточившись на основной задаче — предотвращении войны с КНДР, пишет Дэниэл Л. Дэвис в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Дэвис отмечает, что ядерное разоружение — достойная цель, однако достижение ее маловероятно. Тем не менее Трамп все равно должен продолжать проводить дипломатический курс, поскольку при этом открытыми остаются каналы связи, а также сокращается риск просчетов и недопонимания.

Основной же целью Вашингтона должно стать предотвращение войны, гарантия безопасности граждан и экономического процветания США. Тот или иной конфликт на Корейском полуострове, невзирая на то, каким образом он может быть начат, приведет к катастрофическим последствиям для США и их союзников.

Для его предотвращения США необходимо признать полный провал прошлых своих попыток осуществить смену режима в КНДР, исключить такой инструмент из возможных вариантов и признать, что с помощью ядерного сдерживания, которое показало свою эффективность против КНР, Советского Союза и КНДР, можно добиться и безопасности, и процветания США.

Напомним, советник по национальной безопасности США Джон Болтон в интервью американским СМИ заявил, что возможным вариантом ядерного разоружения Северной Кореи может стать «ливийская модель». Она предполагает полный отказ страны от ядерного оружия, передачу международному сообществу — чаще всего в лице США — материалов, документации и оборудования ядерной программы в обмен на ослабление международных санкций.

По этому пути пошла Ливия, пошедшая на беспрецедентные уступки США и отказавшаяся от своей программы ядерного оружия. Впоследствии в результате операции западных сил ливийский лидер Муаммар Каддафи был свергнут, а в его стране началась гражданская война.

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