Буэнос-Айрес, 17 мая, 2018, 07:39 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) считает, что Аргентину ждет 20-процентная инфляция в течение этого года. Об этом заявил директор департамента МВФ по Западному полушарию Алехандро Вернер, пишет газета La Nación.

ИА REGNUM Инфляция

Он отметил, что усиление финансовой напряженности, которую Аргентина переживает в последние недели, изменит макроэкономическую перспективу для страны, но о конкретных величинах говорить преждевременно. МФВ пересмотрит свой прогноз по Аргентине о росте экономики в 2% в текущем году и на 3,2% в 2019 году.

Напомним, в данный момент правительство Аргентины ведет переговоры с МВФ о предоставлении кредита для выхода из кризиса, спровоцированного девальвацией аргентинского песо. Правительство намерено удержать инфляцию в рамках 15%.