Москва, 17 мая, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не нарушил Правила дорожного движения за рулем грузовика во время движения по Крымскому мосту, поскольку данный участок еще формально не являлся дорогой, сообщил заместитель начальника центра по связям с общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов.

Kremlin.ru Владимир Путин принял участие в открытии движения по автодорожной части Крымского моста

«На безопасности главы государства это никак не сказалось, никаких угроз не было», — сообщил Симонов.

Напомним, 15 мая глава государства принял участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста, возглавив за рулем «КамАЗа» колонну строительных грузовиков. При этом российский лидер не был пристегнут ремнем безопасности.

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