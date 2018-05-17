Москва, 17 мая, 2018, 07:21 — ИА Регнум. На европейской сессии 16 мая нефтяной рынок находился под давлением. Цена на Brent снижалась до $77,61 в ответ на отчет Международного энергетического агентства (IEA). МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на 2018 г. до 1,4 млн баррелей в день с 1,5 млн баррелей из-за высоких цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Ралли по нефти возобновлялось на американской сессии после публикации отчета по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно последним еженедельным данным минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, закончившуюся 11 мая, сократились на 1,404 млн баррелей (прогноз был — 2,0 млн баррелей).

Запасы бензина уменьшились на 0,3790 млн баррелей (прогноз был — 1,436 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 0,092 млн баррелей (прогноз был — 1,950 млн баррелей). Добыча нефти в США увеличилась за неделю на 20 тыс., до 10,723 млн баррелей.

С 6 апреля цена на Brent повышается по восходящему каналу диапазоном 7%. По нему поддержка находится на 74,50, промежуточная — на 78,10. Покупатели движутся к уровню $81.

Напомним, 16 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,25%, до $78,43 за баррель, WTI — на 0,53%, до $71,37 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2018 года на СПбМТСБ составляет $73,85 за баррель.

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