Москва, 17 мая, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже открылись 16 мая ростом по рублёвым парам на фоне снижения нефтяных котировок. Помимо нефти негативное влияние на рубль оказал один провалившийся аукцион Минфина РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

Ведомство разместило ОФЗ из 30 млрд рублей на 21,45 млрд рублей. Курс доллара в начале сессии повышался до 62,65 руб., курс евро — до 73,96 руб.

Рубль чувствовал себя прекрасно по отношению к единой валюте на фоне её ослабления ко всем основным валютам. Негативом для евро выступали политический кризис в Италии и укрепление доллара США.

Спрос к рублю вернулся с ростом цены на нефть после публикации отчета минэнерго США о снижении запасов в стране на 1,404 млн баррелей. Увеличение добычи нефти рынок проигнорировал. Цена на Brent к закрытию торгов восстановилась до $79,39. Курс доллара снизился до 61,61 руб., курс евро — до 72,64 руб. Высокие цены на нефть, приближающийся налоговый период продолжат поддерживать российскую валюту в ближайшие дни.

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майклу Помпео подготовить план введения дополнительных мер против России из-за предполагаемых нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Из-за высоких цен на нефть негативные факторы для рубля игнорируются. Поскольку рост цен на нефть спровоцирован геополитикой, то для покупателей фьючерсов на нефть и рубль нисходящая коррекция будет болезненной.

В текущей ситуации ничего не остается, как рассматривать консолидацию пары доллар/рубль между 61,40 и 62,80 руб. Курс евро достиг значимой поддержки 72,65, от которой цена может скорректироваться до 73,65 руб. Для более быстрого восстановления к уровню 76,10 руб., нужен положительной новостной фон из Италии и рост цены выше уровня 74,50.

Напомним, 16 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 58 коп. (-0,94%), до 61,73 руб., курс евро понизился на 87 коп. (-1,18%), до 73,76 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $5,5 млрд (+103,70%), евро/рубль — 412,4 млн евро (+74,37%).

Читайте также: Ситуация для рубля складывается неважно