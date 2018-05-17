Пекин, 17 мая, 2018, 06:31 — ИА Регнум. Китайский ударный вертолет собственной разработки Z-19E совершил свои первые боевые лётные испытания, сообщил разработчик машины китайская государственная корпорация Aviation Industry Corporation of China (AVIC), передает 16 мая агентство Синьхуа.

YU Ming Китайский ударный вертолет Harbin Z-19

«Z-19E показал свои манёвренные возможности и оперативный потенциал во время только что завершившейся фазы боевых огневых испытаний, что означает важнейших шаг для вывода экспортной модели вертолета на рынок», — заявили в AVIC.

Было проведено множество огневых тестов с применением противовоздушного вооружения вроде пушек и ракет воздух — воздух, а также ракет воздух — земля с применением реального, боевого вооружения.

Также были проведены всеобъемлющие испытания надежности машины и её системы огневого контроля. Экспортная модель Z-19E разработана и собрана компанией AVIC Harbin Aircraft Industry Group Co., базирующейся в столице северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян городе Харбине.

Своей первый успешный полет машина совершила в ровно год назад, в мае 2017 года. Однороторный Z-19E имеет двойную кабину и узкий фюзеляж с миниатюризированными системами авионики и оружия на борту, что позволяет использовать боевую машину в различных комплексных задачах в разных погодных условиях.

Модель может похвастаться высокой эффективной загрузкой при максимальном подъемном весе 4,25 тонн. Кроме того, Z-19E демонстрирует преимущества в радиусе действия, потолке полета, крейсерской скорости и скоростью подъема, сообщили в AVIC.

Как сообщало 18 мая 2017 года ИА REGNUM, первый полет нового китайского легкого боевого вертолета Z-19E прошел успешно. Неофициальное название вертолета звучит как «юань», что в переводе означает «коршун». Это название будет применяться к экспортной модели вертолета.