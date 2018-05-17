Биробиджан, 17 мая, 2018, 06:53 — ИА Регнум. Когда-то, в далеком 1944 году, женщины английского города Ковентри отправили в разрушенный фашистами Сталинград скатерть ручной работы. На скатерти были вышиты 830 женских имени. На скатерти также была вышита надпись: «Лучше маленькая помощь, чем большое сожаление». Этот искренний поступок простых женщин положил начало международному движению, получившему название «Города-побратимы» или «Породнённые города». Позже, уже в 2008 году, жители Волгограда создали для передачи в Ковентри «Сталинградскую скатерть» — в честь 65-летия побратимских отношений между двумя городами. Для чего города становятся побратимами? Для дружбы, конечно. Именно для дружбы всех жителей братских городов. Для культурных, научных, спортивных и прочих обменов, для обмена художественными коллективами, выставками, фильмами, для студенческих обменов и так далее. Помимо этого, города-побратимы помогают друг другу в случае, если кто-то из побратимов попал в беду — землетрясение, наводнение, техногенные катастрофы и прочее. Но некоторые российские чиновники дружбу народов толкуют как-то по-своему. Например, мэр столицы ЕАО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба мэрии Биробиджана Мэр Биробиджана Евгений Коростелёв на встрече с бывшими соотечественниками — биробиджанцами в Израиле

Читайте также: Как хочешь, так и живи: расходы жителей ЕАО в январе 2018 превысили доходы

От разоренного кладбища, загаженных улиц и разрушающихся домов — за элитными шампунями в Израиль

В современной России сердечный порыв простых людей, придумавших «города-побратимы» ради мира на земле и дружбы всех народов, надо заметить, претерпел какие-то странные, мягко говоря, изменения. Примеров — множество. Вот один из последних: мэр Биробиджана Евгений Коростелёв отбыл с визитом в израильский город-побратим Маалот Таршиха. Первым делом господин Коростелёв встретился с бывшими жителями ЕАО, сбежавшими от беспросветной биробиджанской жизни в процветающий Израиль.

«Как поживаете?», — спросил мэр Биробиджана у бывших жителей ЕАО.

«Теперь, слава богу, хорошо».

На этом «культурный обмен» завершился.

Пресс-служба биробиджанского градоначальника опубликовала релиз, видимо, на основе продиктованной мэром по телефону информации:

«С 13 мая мэр Биробиджана Евгений Коростелёв находится с рабочим визитом в Израиле. В г. Маалот Торшиха была организована встреча с выходцами из Биробиджана. Градоначальнику задали много вопросов, в том числе и о нынешнем состоянии областного центра, о произошедших в нем преобразованиях. На все вопросы градоначальник дал исчерпывающие ответы…»

Что именно отвечал мэр Биробиджана бывшим соотечественникам, пресс-служба не сообщает. И это вполне можно понять.

Потому что пока мэр Биробиджана путешествует по Земле Обетованной, в его родном городе творится форменный кошмар.

Например, биробиджанцы бьют во все колокола и пишут во все СМИ тревожные письма о жутком состоянии городского кладбища:

«Из земли торчат разломанные гробы, памятники порушены и валяются на земле, кладбище завалено грудами бытового и строительного мусора, на кладбище нет никакого благоустройства, оно всё заросло бурьяном».

В ситуацию с кладбищем уже вмешалась прокуратура, а городская мэрия, в отсутствие градоначальника, совершающего «побратимский» визит от имени всех биробиджанцев, отделалась очередным релизом, пообещав привести кладбище в порядок.

Интересно, отвечая на вопросы бывших земляков, Евгений Коростелёв сообщил им о состоянии городского кладбища, где наверняка покоятся (уж не знаю, уместно ли здесь это слово) останки их родственников? Думается, не рассказал.

А мэрия Биробиджана, языком релизов, продолжает оповещать биробиджанцев о том, как проходит визит градоначальника в Израиль.

Например, мэр посетил завод по контрактному производству электронных компонентов машин и изделий для медицинских и промышленных применений.

Или вот:

«Евгений Коростелев посетил завод, который производит израильскую профессиональную косметику для волос Moroccanoil на основе арганового масла. В линейке бренда восстанавливающие, увлажняющие и моделирующие средства для всех типов волос. Косметическая марка является популярной не только в Израиле, но и далеко за его пределами», — сообщила пресс-служба мэра, который за бюджетный счет сейчас путешествует по Израилю.

Мэр Биробиджана подрабатывает, рекламируя израильскую косметику?

Также пресс-служба мэра столицы одного из беднейших регионов России рассказала, что градоначальник намерен подписать соглашение о побратимских связях с еще одним израильским городом — Нацарет Иллит. Интересно, в этом городе тоже производят какую-нибудь элитную косметику?

Еще господин Коростелёв подивился на израильские заводы по переработке мусора и на работу местного Водоканала.

В это время в Биробиджане разгорается очередной скандал — управляющая компания подает в суд на Биробиджанскую ТЭЦ, виня ее в фальсификации документов и требуя ввести в эксплуатацию приборы учета тепловой энергии. Старенькая Биробиджанская ТЭЦ, которая в морозную дальневосточную зиму глохнет по несколько раз в месяц, оставляя тысячи жителей столицы ЕАО без тепла, отбивается как может. Решение должен принять суд.

Народ против: город разрушается, мэр путешествует?!

«Как видим, мэр Биробиджана очень достойно проводит время. Все виды элитных шампуней, безусловно, достойны того, чтобы градоначальник прилетел на них посмотреть с другого конца планеты. Бесспорно, расширению кругозора мэра способствовало и посещение завода по производству электронных компонентов машин и медицинских изделий». Душевные встречи с бывшими соотечественниками, безусловно, стоят тех сотен тысяч бюджетных рублей, потраченных на дальние перелеты. Ведь на эти деньги все равно нельзя убрать все помойки, качественно отремонтировать теплосети к зиме, благоустроить летние клумбы, запустить кинотеатр «Родина», — прокомментировала визит градоначальника независимая биробиджанская интернет-газета Набат.

Читайте также: Биробиджан: «Кина» не будет — «Родину» продали

Вообще мэр Биробиджана очень ценит и всемерно укрепляет побратимские связи с израильскими городами. Например, летом 2017 года он также побывал в Израиле, откуда сообщил горожанам, как водится, через пресс-службу, что работает над подписанием соглашения о побратимских связях с городом Нацарет Иллим.

«Посетил предприятие по выпуску электронных плат для современных приборов, а также предприятие по производству витаминов и пищевых продуктов. Было бы неплохо и у нас наладить такие производства…», — делился мечтами через пресс-службу с горожанами из далекого Израиля мэр Коростелев.

В социальных сетях жители Биробиджана комментируют частые «побратимские» поездки мэра очень активно:

«Ну, и что мы имеем от этого «побратимства»? Кроме того, что мэр за бюджетный счет катается в Израиль, как на дачу?»

«Все это ширма. Ездит по своим делишкам. А что от его поездок в Биробиджане появилось? Ничего!»

«Не забудьте захватить для депутатов гордумы элитного шампуня, уважаемый мэр!»

«Уже на ПМЖ собрался?»

«Без комментариев! Мэр действительно «с пользой» тратит бюджетные деньги!»

«Интересно, что он рассказал евреям, которые раньше жили в Биробиджане? Рассказал, как он уничтожает их родной город, всё хорошее, что в нём было когда-то? Учитывая уровень интеллекта мэра, который яркими красками написан на его лице, умные люди в Израиле все поняли ещё до того, как он открыл рот. Его как обезьянку водят по предприятиям и показывают, как живут умные люди. Какой стыд! Стыд и чувство унижения за свою Родину!»

«А давайте все помолимся, чтоб его оттуда не выпустили!»

«От визита мэра в Израиль, от его встреч с бывшими биробиджанцами никакого толку не будет никогда для Биробиджана. Тут следует понять одну простую вещь: люди не уезжали в Израиль, люди бежали из ЕАО, непосредственно от таких горе-руководителей. В Израиль евреи ЕАО не репатриировались, а эвакуировались. Чувствуете разницу? Эвакуация — это когда люди бегут от смертельной опасности, схватив детей и самое необходимое, бросив дом и хорошо обжитые места. Я много общаюсь с теми, кто уехал. Слышали бы наши чиновники, как о них говорят те, кто когда-то бежал из ЕАО. Их разве что матом не кроют!»

«Зачем он ездит и смотрит на все эти современные производства? Ведь у себя в городе он не способен ничего создать!»

Читайте также: В ЕАО экономический «бум» на фоне демографической ямы

В то время, как мэр Биробиджана рассказывает «сказки» бывшим соотечественникам, четыре семьи его нынешних соотечественников боятся уснуть по ночам в разваливающемся на глазах доме. Аварийное строение по улице Тунгусской вот-вот рухнет. Мэрия терпеливо объясняет горожанам, которые в любую минуту могут оказаться погребенными под завалами обрушившегося дома, что и денег на капитальный ремонт нет, и временное жилье им предоставить нельзя. Дом пострадал от наводнения 2013 года. Все это время 11 человек обивают пороги чиновников мэрии города. Но у мэрии на помощь людям денег нет. Зато на частые «побратимские» поездки мэра деньги всегда найдутся.

Как сообщало ИА REGNUM, Еврейская автономная область является одним из беднейших регионов России. Более 25% населения региона живут за чертой бедности. В 2017 году отрицательное миграционное сальдо составило 1449 человек. Смертность превышает рождаемость — в 2017 году родились 1777 младенцев, умерли 2004 человека. Общая численность населения области по разным причинам в 2017 году сократилась на 1676 человек.

Жители ЕАО жалуются, что на свои доходы не в силах даже оплачивать коммунальные счета. Долги населения за ЖКХ в 2017 году приблизились к 1 млрд рублей. Жители Биробиджана, по данным на апрель 2018 года, задолжали только за тепло 346 млн рублей. Это — не считая электричества, воды, газа и прочего.

ТЭЦ в столице ЕАО очень старая, постоянно ломается, оставляя жителей в мороз без тепла.

Недавно чиновники правительства ЕАО пожаловались в СМИ, что в их здании третий месяц нет воды и они не могут ни руки помыть, ни чаю попить, ни в туалет сходить. Воду в здание правительства ЕАО привозила водовозка.

Старейший кинотеатр Биробиджана «Родина» стал причиной нескольких уголовных дел и стоит закрытым.

ЕАО настолько депрессивный регион, что в последнее время все чаще звучат мнения о том, что его необходимо вернуть в состав Хабаровского края — как это было до распада СССР.

Но мэру столицы ЕАО не до этого — он налаживает побратимские связи в далекой и процветающей стране. В стране, где мэры городов-побратимов Биробиджана несколько иначе относятся к своим должностным обязанностям.