Высокогорский район, Татарстан, 17 мая, 2018, 06:07 — ИА Регнум. Спор по шести земельным участкам в Татарии, до декабря 2016 года принадлежащим предприятию по добыче камня для строительства, известняка, гипсового камня и мела, получил неожиданное продолжение. Во время рассмотрения ходатайства конкурсного управляющего непубличного акционерного общества «Карьероуправление-плюс» об истребовании наделов, предназначенных для добычи полезных ископаемых, из незаконного владения ООО «Потанихинский карьер» была обнародована информация, что земли в рамках вступившего в силу судебного акта о мировом соглашении должны отойти частной акционерной компании «Нурлэнд ЛТД», зарегистрированной на Кипре. Рассмотрение проходило в рамках банкротного дела общества «Карьероуправление-плюс», и суд вернул земли предприятию, находящемуся под конкурсным производством. Кипрская компания имеет возможность подать отдельные претензии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оноре Домье. Серия «Люди правосудия»

26 июня 2017 года в Арбитражный суд Татарии поступил иск от ООО «Гран-Таш» с требованием признать банкротом акционерное общество, задолжавшее ему 4,095 млн рублей. Руководство общества к первому судебному заседанию предоставило сведения, что движимого и недвижимого имущества не имеет. К тому времени имущество, шесть участков в Высокогорском районе, в рамках соглашения об отступном было передано ООО «Потанихинский карьер», где единственным участником и гендиректором был Равис Шакиров, который также был единственным акционером непубличного акционерного общества «Карьероуправление-плюс». Соглашение об отступном было подписано 9 декабря 2016 года.

«Спорная сделка совершена в отношении заинтересованного лица с целью причинения вреда кредиторам, и на момент заключения сделки директором и единственным участником ООО «Потанихинский карьер» являлся Шакиров Р. Х., который также является единственным акционером должника, следовательно, приобретатель имущества ООО «Потанихинский карьер» (ответчик 2) знал о противоправности и отсутствии у Шакирова Р. Х. (ответчика 1) права на отчуждение спорного имущества», — отмечается в материалах суда.

Все спорные участки, согласно публичной кадастровой карте, находятся в границах производственных сельскохозяйственных кооперативов «Ямашурма» и «Родина» в Высокогорском районе Татарии. Их разрешённое использование — для сельскохозяйственного производства и под объекты специального назначения, по документу — в целях добычи общераспространённых полезных ископаемых. Участки относятся к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения космической деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного специального назначения. Общая площадь участков — 180,5 тыс. кв. м, а кадастровая стоимость — 22,5 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, компания «Карьероуправление-плюс» создана 13 ноября 2013 года в деревне Потаниха Высокогорского района Татарии. С 12 апреля 2018 года предприятие находится в стадии ликвидации. Его уставный капитал — 37,7 млн рублей, основной вид деятельности по документам — добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Учредителями выступали Маннаф Сагдиев и ООО «Нур-1». Последнее на сегодня находится в стадии ликвидации, оно было создано в Высокогорском районе в 2002 году для строительства дорог. Единственным учредителем ООО числится компания из Швейцарии — Plywood акционерное общество Хур. Маннаф Сагдиев помимо «Карьероуправление-плюс» выступал соучредителем 13 компаний, 12 из которых уже ликвидированы.

Конкурсное производство непубличного акционерного общества «Карьероуправление-плюс», к которому после наблюдения перешли 20 марта 2018 года, продлится до 20 июля 2018 года.

«Представитель временного управляющего пояснила, что 2 февраля 2018 года состоялось собрание кредиторов. В реестр включён один кредитор — Садыков Равиль Мансурович. Из имущества должника выявлена только дебиторская задолженность на сумму 15 466 000 рублей, кроме того, имеется вероятность оспаривания сделок. Должником документация передана не была», — отмечается в решении суда, которым был осуществлён переход от наблюдения к конкурсному производству.

Для поиска средств для расчёта с кредиторами конкурсный управляющий заявил несколько ходатайств об оспаривании ранее заключённых сделок. Одна из них касалась шести участков. При рассмотрении данного ходатайства в мае 2018 года стало известно, что «имеется вступивший в законную силу судебный акт об утверждении мирового соглашения, предметом которого являлась обязанность должника передать спорные земельные участки частной акционерной компании «Нурлэнд ЛТД».

Суд вернул участки компании «Карьероуправление-плюс» и отметил, что кипрская компания «в случае наличия оснований… может требовать от должника исполнения условий мирового соглашения» уже после передачи их заявителю.

Стоит отметить, что в 2014 году компания с таким же название и пропиской на Кипре фигурировала в судебном споре ООО «НУР-1», которое было учредителем компании «Карьероуправление-плюс». Тогда речь шла об истребовании у кипрской компании из незаконного владения пяти участков в Высокогорском районе. Истцом было ООО «НУР-1», которое на сегодня находится в стадии ликвидации, и спор касался земель «вокруг водонапорной башни МУП «Водоканал», вокруг локационной станции КАПО им. Горбунова» и подъездных дорог.