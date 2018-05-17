США хотят разбомбить Крымский мост, НАТО – «сдержать Россию»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 мая, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- «Сдержать Россию»: НАТО проведёт масштабные военные учения;
- ООН в упадке: президент Турции о ситуации в Газе;
- Невероятно быстрые и тихие: мнение французов о российских подлодках;
- Очередные меры: Вашингтон ввёл санкции против лидеров «Хезболлы»;
- Призыв к провокациям: в Москве ждут реакции на призывы бомбить Крымский мост.
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