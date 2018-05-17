Нью-Йорк, США, 17 мая, 2018, 04:23 — ИА Регнум. Спецпрокурор США Роберт Мюллер не может выдвинуть обвинение против действующего президента, заявил адвокат Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани 16 мая в интервью CNN.

Fbi.gov Роберт Мюллер

«Все что им остается — писать доклад. Они не могут выдвинуть обвинение, и после долгих споров они сами признали это», — заявил Джулиани.

Как подчеркивают CNN, отсутствие обвинения не означает отсутствие вины президента США, Мюллер может написать доклад с рекомендациями для палаты представителей американского конгресса.

По словам журналистов, невозможность выдвинуть обвинение против действующего президента США является позицией Департамента юстиции со времен президентства Никсона.

Напомним, специальный прокурор Роберт Мюллер проводит расследование о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США, а также пытается доказать связи Дональда Трампа с Россией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшего депутата украинской Рады Андрея Артеменко вызывали для дачи показаний по «российскому делу», расследованием которого занимается Роберт Мюллер.