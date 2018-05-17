Москва, 17 мая, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Людей в казачьей форме, бивших нагайками участников незаконного митинга на Пушкинской площади, высекли нагайками другие казаки, заявил казачий блоггер Василий Ящиков 16 мая в интервью Business FM.

Deniskamchatka Нагайка

По словам казачьего блоггера, казаки на специальном сходе провели свое расследование и решили наказать соратников, развязавших драку.

Напомним, что 15 мая был один из казаков, развязавших драку на несанкционированном митинге во Владивостоке 12 июня 2017 года, был оштрафован Фрунзенским районным судом на 6000 рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, один из казаков, бивших нагайкой протестующих на Пушкинской площади 5 мая, был оштрафован Тверским судом Москвы.

5 мая сторонники российского блогера Алексея Навального вышли на несанкционированный митинг на Пушкинскую площадь.

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По свидетельству очевидцев, участники незаконного митинга вели себя вызывающе и провоцировали сотрудников полиции и казаков, что привело к конфликтным ситуациям и задержаниям.