Тель-Авив, Израиль, 17 мая, 2018, 04:18 — ИА Регнум. Бомбардировке подвергли объекты ХАМАС («Исламское движение сопротивления») ВВС Израиля на севере сектора Газа, 17 мая сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

U.S. Air Force Самолёт ВВС Израиля

«Несколько минут назад наши истребители поразили террористические цели ХАМАС в северной части сектора Газа», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что удар с воздуха был нанесен в ответ на обстрел палестинцев — членов ХАМАС, которых в Тель-Авиве назвали террористами. По заявлению Тель-Авива, палестинцы 16 мая спровоцировали бомбардировку пулеметным обстрелом города Сдерот (Израиль) и стрельбой против израильской армии.

Как отметили в израильском ведомстве, четыре из всех атакованных Израилем объектов — это часть военного комплекса ХАМАС, и еще на трех находится производство оружия.

Напомним, очередное обострение арабо-израильского конфликта спровоцировано американским руководством, которое сначала объявило, что признает Иерусалим столицей Израиля, а потом перенесло свое посольство из столицы в этот город, часть которого Палестина считает своей территорией.

Несмотря на эти факты, Вашингтон отрицает свою причастность к обострению. Как заявила 16 мая постпред США при ООН Никки Хейли, источником проблем являются те, кто не признает территориальную позицию Израиля.

Читайте подробнее: Демарш в СБ ООН: Хейли не захотела слушать посла Палестины

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая армия обороны Израиля заявила, что обстреляла из танка военный пост ХАМАС в Газе. Это тоже было сделано «в ответ» на палестинские обстрелы.