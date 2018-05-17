Дептранс: каршергингу и мотоциклистам не место на выделенных полосах
Москва, 17 мая, 2018, 03:41 — ИА Регнум. В Москве не планируется пускать на выделенные полосы мотоциклы и автомобили каршеринга, заявил заммэра Москвы и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов 16 мая в эфире радиостанции «Москва FM».
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Выделенная полоса для общественного транспорта
Ликсутов отметил, что выделенные полосы — для общественного транспорта и предназначеные для движения профессиональных водителей.
Однако руководитель Дептранса отметил, что решение этого вопроса остается за федеральным законодательством.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель Дептранса Максим Ликсутов уже высказывался в марте за приоритетность выделенных полос на дорогах Москвы для общественного транспорта и служб такси.