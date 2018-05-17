Москва, 17 мая, 2018, 03:41 — ИА Регнум. В Москве не планируется пускать на выделенные полосы мотоциклы и автомобили каршеринга, заявил заммэра Москвы и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов 16 мая в эфире радиостанции «Москва FM».

Lesless Выделенная полоса для общественного транспорта

Ликсутов отметил, что выделенные полосы — для общественного транспорта и предназначеные для движения профессиональных водителей.

Однако руководитель Дептранса отметил, что решение этого вопроса остается за федеральным законодательством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель Дептранса Максим Ликсутов уже высказывался в марте за приоритетность выделенных полос на дорогах Москвы для общественного транспорта и служб такси.