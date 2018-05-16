В Челябинской области 8 сентября выбирают губернатора. На пост главы региона претендуют пять кандидатов. Кроме того, в единый день голосования в регионе проходят выборы в органы местного самоуправления. Всего в области пройдет 67 избирательных кампаний муниципального уровня. Подробности о ходе голосования в трансляции ИА REGNUM.

06:31 Все 2296 избирательных участков открылись и работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба челябинского облизбиркома. Сделать свой выбор можно будет до 20:00.

06:53 В избирательной комиссии Челябинской области начал работу информационный центр. Он будет работать вплоть до 9 сентября, до подведения итогов выборов. Подробности в материале: При челябинском облизбиркоме начал работу информационный центр

07:06 В Челябинске мобильный главы облизбиркома Сергея Обертаса оказался атакован непрерывными звонками. Подробности в материале: Главу челябинского облизбиркома атаковали непрерывными звонками

08:45 В Челябинской области к 10:00 по местному времени (08:00 мск) проголосовали 5,22% избирателей. Читайте также: В Челябинской области губернатора выбирают активнее, чем в 2014 году

08:58 Высокую явку избирателей после открытия участков организацию выборов на высоком уровне в Челябинске отметил член Общественной палаты РФ от региона Феликс Панов. Читайте подробнее: Общественник: голосование в Челябинске после открытия участков идёт активно

10:02 В Челябинске на избирательном участке № 719 зависли КОИБы. Возле них собралась очередь из желающих проголосовать. До возобновления работы системы дотерпели не все, пишут местные СМИ. Об этом: СМИ: в Челябинске на одном из участков зависли КОИБы

10:32 В Челябинске на 97% избирательных участках установлены КОИБы. Об этом сообщает облизбирком. Всего задействовано 426 таких комплексов. Читайте также: КОИБы установлены на 97% УИК Челябинска

10:51 В Челябинской области явка на выборы составила к 12:00 по местному времени 16,70%. Об этом сообщает облизбирком. 14 сентября 2014 года к этому же часу проголосовали 13.77% избирателей. Таким образом, в этот раз граждане голосуют активнее. Об этом: В Челябинской области к 12:00 проголосовали 16,7% избирателей

12:13 В Челябинске врио мэра Наталья Котова проголосовала на выборах. Также она призвала всех горожан последовать её примеру, сообщает пресс-служба мэрии. «Свой выбор я уже сделала, я проголосовала за будущее нашего города», — сказала Котова. Она также добавила, что уверена в том, что Челябинск будет развиваться и расти, а живущие здесь люди будут гордиться городом. Об этом: Врио мэра Челябинска проголосовала «за будущее города»

12:59 В Челябинской области на выборы губернатора пришли уже 26,87% избирателей. Эти данные на 14:00 по местному времени, сообщает облизбирком. Судя по цифре, избиратели продолжают сохранять активность. В 2014 году меньший предел — 26,17% — был достигнут только к 15:00. Читайте подробнее: В Челябинской области к 14:00 проголосовали 26,87% избирателей

14:49 В Челябинске 8 сентября курсируют бесплатные автобусы. Они позволяют обеспечить транспортную доступность некоторых участков для голосования. Читайте подробнее: Челябинцев подвозят на выборы: выделены дополнительные автобусы

14:59 Выборы губернатора в Челябинской области собрали уже 37,35% проголосовавших. Эти данные на 16:00, сообщает облизбирком. Об этом: В Челябинской области на 16:00 проголосовали 37.35% избирателей

16:57 Челябинцы активно выбирают губернатора. По данным избиркома на 18:00 по местному времени свои голоса отдали 38,46% избирателей. 14 сентября 2014 года явка была ниже. Тогда на 18:00 проголосовали 33.98% избирателей. Читайте подробнее: В Челябинской области явка на 18:00 составила 38,46%

18:03 Выборы завершились. Начался подсчёт голосов.

18:33 В Челябинской области к 19:30 по местному времени (17:30 мск) явка составила 42,35% избирателей

19:00 Выборы в губернаторы Челябинской области прошли очень спокойно. Об этом заявил политолог Марат Баширов корреспонденту ИА REGNUM. По словам эксперта, явка избирателей (38,46% к 18:00 (16:00 мск)) оказалась достаточной. «Она подтверждает, что выборы очень спокойные. Явка показала, что люди не хотят состязания. Им не выборы должны, а всё то, что будет происходить после этого», — сказал Баширов. Читайте также: Люди не хотят состязания: эксперт о выборах губернатора Челябинской области