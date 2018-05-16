Выборы в Челябинской области — трансляция
В Челябинской области 8 сентября выбирают губернатора. На пост главы региона претендуют пять кандидатов. Кроме того, в единый день голосования в регионе проходят выборы в органы местного самоуправления. Всего в области пройдет 67 избирательных кампаний муниципального уровня.
Подробности о ходе голосования в трансляции ИА REGNUM.
118 участков открылись раньше положенного срока. Выборы начались.
Подробно: В Челябинской области выбирают губернатораА также: В Челябинской области часть избирательных участков открылась раньше
Все 2296 избирательных участков открылись и работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба челябинского облизбиркома. Сделать свой выбор можно будет до 20:00.
В избирательной комиссии Челябинской области начал работу информационный центр. Он будет работать вплоть до 9 сентября, до подведения итогов выборов.
Подробности в материале: При челябинском облизбиркоме начал работу информационный центр
В Челябинске мобильный главы облизбиркома Сергея Обертаса оказался атакован непрерывными звонками.
Подробности в материале: Главу челябинского облизбиркома атаковали непрерывными звонками
В Челябинской области к 10:00 по местному времени (08:00 мск) проголосовали 5,22% избирателей.
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Высокую явку избирателей после открытия участков организацию выборов на высоком уровне в Челябинске отметил член Общественной палаты РФ от региона Феликс Панов.
Читайте подробнее: Общественник: голосование в Челябинске после открытия участков идёт активно
В Челябинске на избирательном участке № 719 зависли КОИБы. Возле них собралась очередь из желающих проголосовать. До возобновления работы системы дотерпели не все, пишут местные СМИ.
Об этом: СМИ: в Челябинске на одном из участков зависли КОИБы
В Челябинске на 97% избирательных участках установлены КОИБы. Об этом сообщает облизбирком.
Всего задействовано 426 таких комплексов.
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В Челябинской области явка на выборы составила к 12:00 по местному времени 16,70%. Об этом сообщает облизбирком.
14 сентября 2014 года к этому же часу проголосовали 13.77% избирателей. Таким образом, в этот раз граждане голосуют активнее.
Об этом: В Челябинской области к 12:00 проголосовали 16,7% избирателей
В Челябинске врио мэра Наталья Котова проголосовала на выборах. Также она призвала всех горожан последовать её примеру, сообщает пресс-служба мэрии.
«Свой выбор я уже сделала, я проголосовала за будущее нашего города», — сказала Котова. Она также добавила, что уверена в том, что Челябинск будет развиваться и расти, а живущие здесь люди будут гордиться городом.
Об этом: Врио мэра Челябинска проголосовала «за будущее города»
В Челябинской области на выборы губернатора пришли уже 26,87% избирателей. Эти данные на 14:00 по местному времени, сообщает облизбирком.
Судя по цифре, избиратели продолжают сохранять активность. В 2014 году меньший предел — 26,17% — был достигнут только к 15:00.
Читайте подробнее: В Челябинской области к 14:00 проголосовали 26,87% избирателей
В Челябинске 8 сентября курсируют бесплатные автобусы. Они позволяют обеспечить транспортную доступность некоторых участков для голосования.
Читайте подробнее: Челябинцев подвозят на выборы: выделены дополнительные автобусы
Выборы губернатора в Челябинской области собрали уже 37,35% проголосовавших. Эти данные на 16:00, сообщает облизбирком.
Об этом: В Челябинской области на 16:00 проголосовали 37.35% избирателей
Челябинцы активно выбирают губернатора. По данным избиркома на 18:00 по местному времени свои голоса отдали 38,46% избирателей.
14 сентября 2014 года явка была ниже. Тогда на 18:00 проголосовали 33.98% избирателей.
Читайте подробнее: В Челябинской области явка на 18:00 составила 38,46%
Выборы завершились. Начался подсчёт голосов.
В Челябинской области к 19:30 по местному времени (17:30 мск) явка составила 42,35% избирателей
Выборы в губернаторы Челябинской области прошли очень спокойно. Об этом заявил политолог Марат Баширов корреспонденту ИА REGNUM.
По словам эксперта, явка избирателей (38,46% к 18:00 (16:00 мск)) оказалась достаточной.
«Она подтверждает, что выборы очень спокойные. Явка показала, что люди не хотят состязания. Им не выборы должны, а всё то, что будет происходить после этого», — сказал Баширов.
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Явка на выборы губернатора Челябинской области говорит о революции надежд. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Алексей Ширинкин.
Эксперт отметил, что сравнивать Челябинскую область по явке с Башкирией совершенно нелепо, так как это совсем разные социально-политические системы. Гораздо релевантнее сравнение со Свердловской областью, где в 2017 году на выборы губернатора пришли 37,3% избирателей. Кроме того, с Зауральем и Оренбуржьем явка примерно одинакова, и если для них это странно мало, то для Челябинской области — много.
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