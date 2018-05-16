Ереван, 17 мая, 2018, 02:37 — ИА Регнум. Сторонники группы «Сасна црер» решили заночевать на проспекте Аршакуняц в Ереване. С этой целью они разбили палатки и полностью перекрыли проспект. Митингующие требуют освободить членов группы «Сасна црер», которые летом 2016 года захватили и две недели удерживали заложников на территории полка патрульно-постовой службы полиции Армении. В результате погибли трое полицейских. Среди заложников был и нынешний глава полиции Армении Валерий Осипян.

t.me/infocomm Палатки на проспекте Аршакуняц в Ереване

16 мая вечером судья Месроп Макян отклонил ходатайство об освобождении членов группы, как того требовали адвокаты, ссылаясь на изменение политической ситуации в стране.

Членам группы инкриминируются тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе убийства. Сторонники «Сасна црер» восприняли решение судьи как новый повод перекрыть улицы.

Пользователи армянского сегмента социальных сетей крайне негативно восприняли акцию сторонников вооруженной группы. Как пишет один из них, во время правления Сержа Саргсяна сторонники «Сасна црер» не имели смелости перекрывать улицы, так как знали о жестких методах полиции.